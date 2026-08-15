Opcode 今日價格

Opcode (OPCODE) 今日實時價格為 $ 0.03733329，過去 24 小時內變化了 2.16%。目前 OPCODE 兌 USD 的匯率為 $ 0.03733329 每 OPCODE。

Opcode 目前市值在 $ 37,333,561 排名第 #-，流通供應量為 1.00B OPCODE。過去 24 小時內，OPCODE 的交易價格在 $ 0.03651013（低點）和 $ 0.03734339（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04587377，而歷史最低價為 $ 0.03650804。

短期表現方面，OPCODE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.01%。過去一天，總交易量達到 $ 48.79。

Opcode（OPCODE）市場資訊

市值 $ 37.33M$ 37.33M $ 37.33M 成交量（24H） $ 48.79$ 48.79 $ 48.79 完全稀釋市值 $ 37.33M$ 37.33M $ 37.33M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Opcode 的目前市值為 $ 37.33M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 48.79。OPCODE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 37.33M。