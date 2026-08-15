ON 今日價格

ON (ONLIVE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.71%。目前 ONLIVE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ONLIVE。

ON 目前市值在 $ 629,128 排名第 #-，流通供應量為 1.56B ONLIVE。過去 24 小時內，ONLIVE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ONLIVE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +7.34%。過去一天，總交易量達到 $ 1.69K。

ON（ONLIVE）市場資訊

市值 $ 629.13K$ 629.13K $ 629.13K 成交量（24H） $ 1.69K$ 1.69K $ 1.69K 完全稀釋市值 $ 786.41K$ 786.41K $ 786.41K 流通量 1.56B 1.56B 1.56B 總供應量 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

ON 的目前市值為 $ 629.13K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.69K。ONLIVE 的流通量為 1.56B，總供應量是 3000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 786.41K。