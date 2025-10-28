Omnia Protocol（OMNIA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00535424 24H最高價 $ 0.00547453 歷史最高 $ 0.724005 最低價 $ 0.00100478 漲跌幅（1H） -0.00% 漲跌幅（1D） -1.35% 漲跌幅（7D） -6.41%

Omnia Protocol（OMNIA）目前實時價格為 $0.00536666。過去 24 小時內，OMNIA 的交易價格在 $ 0.00535424 至 $ 0.00547453 之間波動，市場活躍度顯著。OMNIA 的歷史最高價為 $ 0.724005，歷史最低價為 $ 0.00100478。

從短期表現來看，OMNIA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.00%，過去 24 小時內變動為 -1.35%，過去 7 天內累計變動為 -6.41%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Omnia Protocol（OMNIA）市場資訊

市值 $ 170.14K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 527.99K 流通量 31.71M 總供應量 98,399,222.0

Omnia Protocol 的目前市值為 $ 170.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。OMNIA 的流通量為 31.71M，總供應量是 98399222.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 527.99K。