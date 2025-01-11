NXUSD 圖標

NXUSD 價格 (NXUSD)

USD

NXUSD (NXUSD) 實時價格圖表

$2.18
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今天 NXUSD (NXUSD) 的價格

今天 NXUSD (NXUSD) 的實時價格爲 2.18 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NXUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NXUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.89 USD
- NXUSD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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NXUSD (NXUSD) 價格表現 USD

今天內，NXUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，NXUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0625725400
在過去60天內，NXUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4705401380
在過去90天內，NXUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.2152709122754202

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0625725400-2.87%
60天$ +0.4705401380+21.58%
90天$ +1.2152709122754202+125.97%

NXUSD (NXUSD) 價格分析

NXUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 2.43
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-1.29%

NXUSD (NXUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 44.89
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什麼是NXUSD (NXUSD)

Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance.

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NXUSD (NXUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 NXUSD (NXUSD) 的其他問題

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NXUSD 兌換爲當地貨幣

1 NXUSD 兌換 AUD
A$3.5316
1 NXUSD 兌換 GBP
1.7658
1 NXUSD 兌換 EUR
2.1146
1 NXUSD 兌換 USD
$2.18
1 NXUSD 兌換 MYR
RM9.7882
1 NXUSD 兌換 TRY
77.2156
1 NXUSD 兌換 JPY
¥343.7206
1 NXUSD 兌換 RUB
221.5534
1 NXUSD 兌換 INR
187.8942
1 NXUSD 兌換 IDR
Rp35,737.6992
1 NXUSD 兌換 PHP
128.62
1 NXUSD 兌換 EGP
￡E.110.1554
1 NXUSD 兌換 BRL
R$13.3416
1 NXUSD 兌換 CAD
C$3.1392
1 NXUSD 兌換 BDT
265.9164
1 NXUSD 兌換 NGN
3,379.8284
1 NXUSD 兌換 UAH
92.1704
1 NXUSD 兌換 VES
Bs115.54
1 NXUSD 兌換 PKR
Rs607.0646
1 NXUSD 兌換 KZT
1,150.386
1 NXUSD 兌換 THB
฿75.6024
1 NXUSD 兌換 TWD
NT$72.1798
1 NXUSD 兌換 CHF
Fr1.9838
1 NXUSD 兌換 HKD
HK$16.9604
1 NXUSD 兌換 MAD
.د.م21.8872