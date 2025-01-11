NXUSD 價格 (NXUSD)
今天 NXUSD (NXUSD) 的實時價格爲 2.18 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。NXUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NXUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 44.89 USD
- NXUSD 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，NXUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，NXUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0625725400。
在過去60天內，NXUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.4705401380。
在過去90天內，NXUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.2152709122754202。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0625725400
|-2.87%
|60天
|$ +0.4705401380
|+21.58%
|90天
|$ +1.2152709122754202
|+125.97%
NXUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-1.29%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Nereus is a decentralised, non-custodial liquidity market protocol in which users can participate as depositors or borrowers. Depositors provide liquidity to the market to earn a passive income, while borrowers can borrow in an over-collateralised (perpetually) or undercollateralised (one-block liquidity) fashion. Nereus is optimised to provide dynamic and fixed interest rates with lower collateral requirements, with a focus on use cases beyond trading and price speculation. NXUSD is algo stablecoin issued by Nereus Finance.
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|1 NXUSD 兌換 AUD
A$3.5316
|1 NXUSD 兌換 GBP
￡1.7658
|1 NXUSD 兌換 EUR
€2.1146
|1 NXUSD 兌換 USD
$2.18
|1 NXUSD 兌換 MYR
RM9.7882
|1 NXUSD 兌換 TRY
₺77.2156
|1 NXUSD 兌換 JPY
¥343.7206
|1 NXUSD 兌換 RUB
₽221.5534
|1 NXUSD 兌換 INR
₹187.8942
|1 NXUSD 兌換 IDR
Rp35,737.6992
|1 NXUSD 兌換 PHP
₱128.62
|1 NXUSD 兌換 EGP
￡E.110.1554
|1 NXUSD 兌換 BRL
R$13.3416
|1 NXUSD 兌換 CAD
C$3.1392
|1 NXUSD 兌換 BDT
৳265.9164
|1 NXUSD 兌換 NGN
₦3,379.8284
|1 NXUSD 兌換 UAH
₴92.1704
|1 NXUSD 兌換 VES
Bs115.54
|1 NXUSD 兌換 PKR
Rs607.0646
|1 NXUSD 兌換 KZT
₸1,150.386
|1 NXUSD 兌換 THB
฿75.6024
|1 NXUSD 兌換 TWD
NT$72.1798
|1 NXUSD 兌換 CHF
Fr1.9838
|1 NXUSD 兌換 HKD
HK$16.9604
|1 NXUSD 兌換 MAD
.د.م21.8872