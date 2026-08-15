NICE 今日價格

NICE (NICE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.62%。目前 NICE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NICE。

NICE 目前市值在 $ 30,017 排名第 #-，流通供應量為 999.05M NICE。過去 24 小時內，NICE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NICE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -13.26%。過去一天，總交易量達到 --。

NICE（NICE）市場資訊

市值 $ 30.02K$ 30.02K $ 30.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 30.02K$ 30.02K $ 30.02K 流通量 999.05M 999.05M 999.05M 總供應量 999,048,678.310974 999,048,678.310974 999,048,678.310974

NICE 的目前市值為 $ 30.02K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NICE 的流通量為 999.05M，總供應量是 999048678.310974，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 30.02K。