NFTLaunch 圖標

NFTLaunch 價格 (NFTL)

USD

NFTLaunch (NFTL) 實時價格圖表

$0.00208995
$0.00208995$0.00208995
+0.80%(1D)

今天 NFTLaunch (NFTL) 的價格

今天 NFTLaunch (NFTL) 的實時價格爲 0.00208995 USD。目前其市值爲 $ 282.02K USD。NFTL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
NFTLaunch 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 375.19 USD
- NFTLaunch 當天價格變化爲 +0.81%
- 其循環供應量爲 135.00M USD

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NFTLaunch (NFTL) 價格表現 USD

今天內，NFTLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，NFTLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004697749
在過去60天內，NFTLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0001679901
在過去90天內，NFTLaunch 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00027577409773841

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.81%
30天$ +0.0004697749+22.48%
60天$ +0.0001679901+8.04%
90天$ -0.00027577409773841-11.65%

NFTLaunch (NFTL) 價格分析

NFTLaunch 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00204318
$ 0.00204318$ 0.00204318

$ 0.00213493
$ 0.00213493$ 0.00213493

$ 0.3916
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-0.67%

+0.81%

-5.41%

NFTLaunch (NFTL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 282.02K
$ 282.02K$ 282.02K

$ 375.19
$ 375.19$ 375.19

135.00M
135.00M 135.00M

什麼是NFTLaunch (NFTL)

The FIRST deflationary NFT Launchpad that offers no gas wars, fair distribution and FREE NFT airdrops of new and upcoming NFT projects.

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NFTLaunch (NFTL) 資源

官網

大家還在問：關於 NFTLaunch (NFTL) 的其他問題

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NFTL 兌換爲當地貨幣

1 NFTL 兌換 AUD
A$0.0033230205
1 NFTL 兌換 GBP
0.0016510605
1 NFTL 兌換 EUR
0.002006352
1 NFTL 兌換 USD
$0.00208995
1 NFTL 兌換 MYR
RM0.009404775
1 NFTL 兌換 TRY
0.073357245
1 NFTL 兌換 JPY
¥0.3296896125
1 NFTL 兌換 RUB
0.2173548
1 NFTL 兌換 INR
0.1778756445
1 NFTL 兌換 IDR
Rp34.261469928
1 NFTL 兌換 PHP
0.123557844
1 NFTL 兌換 EGP
￡E.0.106420254
1 NFTL 兌換 BRL
R$0.012832293
1 NFTL 兌換 CAD
C$0.0029886285
1 NFTL 兌換 BDT
0.2497699245
1 NFTL 兌換 NGN
3.2452534605
1 NFTL 兌換 UAH
0.087736101
1 NFTL 兌換 VES
Bs0.1044975
1 NFTL 兌換 PKR
Rs0.5816539845
1 NFTL 兌換 KZT
1.0964922675
1 NFTL 兌換 THB
฿0.072354069
1 NFTL 兌換 TWD
NT$0.068257767
1 NFTL 兌換 CHF
Fr0.0018600555
1 NFTL 兌換 HKD
HK$0.0162389115
1 NFTL 兌換 MAD
.د.م0.0209621985