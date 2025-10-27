NETWORKCITIES（CITIES）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00196208$ 0.00196208 $ 0.00196208 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.86% 漲跌幅（1D） -3.10% 漲跌幅（7D） -36.27% 漲跌幅（7D） -36.27%

NETWORKCITIES（CITIES）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，CITIES 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。CITIES 的歷史最高價為 $ 0.00196208，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，CITIES 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.86%，過去 24 小時內變動為 -3.10%，過去 7 天內累計變動為 -36.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

NETWORKCITIES（CITIES）市場資訊

市值 $ 362.96K$ 362.96K $ 362.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 362.96K$ 362.96K $ 362.96K 流通量 999.95M 999.95M 999.95M 總供應量 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646 999,953,262.5074646

NETWORKCITIES 的目前市值為 $ 362.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CITIES 的流通量為 999.95M，總供應量是 999953262.5074646，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 362.96K。