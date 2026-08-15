Net 今日價格

Net (NET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.39%。目前 NET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NET。

Net 目前市值在 $ 32,578 排名第 #-，流通供應量為 100.00B NET。過去 24 小時內，NET 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NET 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.82%。過去一天，總交易量達到 --。

Net（NET）市場資訊

市值 $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 總供應量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Net 的目前市值為 $ 32.58K, 它過去 24 小時的交易量為 --。NET 的流通量為 100.00B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.58K。