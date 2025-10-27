Moolah 目前實時價格為 0.00896052 USD。跟蹤 MOOLAH 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MOOLAH 價格趨勢。Moolah 目前實時價格為 0.00896052 USD。跟蹤 MOOLAH 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 MOOLAH 價格趨勢。

Moolah 圖標

Moolah 價格 (MOOLAH)

未上架

1 MOOLAH 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00896884
$0.00896884$0.00896884
-1.00%1D
mexc
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。探索 MEXC 現貨查看已上線幣種！
USD
Moolah (MOOLAH) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:15:30 (UTC+8)

Moolah（MOOLAH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.00825348
$ 0.00825348$ 0.00825348
24H最低價
$ 0.00911839
$ 0.00911839$ 0.00911839
24H最高價

$ 0.00825348
$ 0.00825348$ 0.00825348

$ 0.00911839
$ 0.00911839$ 0.00911839

$ 0.01204979
$ 0.01204979$ 0.01204979

$ 0.0034949
$ 0.0034949$ 0.0034949

-1.25%

-1.15%

+52.16%

+52.16%

Moolah（MOOLAH）目前實時價格為 $0.00896052。過去 24 小時內，MOOLAH 的交易價格在 $ 0.00825348$ 0.00911839 之間波動，市場活躍度顯著。MOOLAH 的歷史最高價為 $ 0.01204979，歷史最低價為 $ 0.0034949

從短期表現來看，MOOLAH 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.25%，過去 24 小時內變動為 -1.15%，過去 7 天內累計變動為 +52.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Moolah（MOOLAH）市場資訊

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

--
----

$ 8.97M
$ 8.97M$ 8.97M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Moolah 的目前市值為 $ 8.97M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOOLAH 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.97M

Moolah（MOOLAH）價格歷史 USD

今天內，Moolah 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.000104871065129526
在過去30天內，Moolah 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0042100241
在過去60天內，Moolah 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0022278379
在過去90天內，Moolah 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.002570824360971224

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000104871065129526-1.15%
30天$ +0.0042100241+46.98%
60天$ +0.0022278379+24.86%
90天$ +0.002570824360971224+40.23%

什麼是Moolah (MOOLAH)

$Moolah is a meme token inspired by the mascot of ListaDAO, a decentralized finance (DeFi) protocol. Launched on the Flap.sh platform, $Moolah has garnered attention due to its official authorization from ListaDAO and its strategic positioning within the DeFi and meme coin ecosystems. $Moolah’s official authorization by ListaDAO sets it apart from many other meme coins, which often lack formal endorsements. According to posts on X, ListaDAO has actively promoted $Moolah, with mentions of its mascot status and interactions with the token’s official account (@Moolah_bsc ). This backing suggests a strategic alignment with ListaDAO’s broader goals, potentially positioning $Moolah as a “blue-chip” meme coin within the ecosystem. Additionally, Flap.sh and even Binance Chain have shown support through social media engagement, hinting at broader institutional interest.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Moolah (MOOLAH) 資源

官網

Moolah 價格預測 (USD)

Moolah（MOOLAH）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Moolah（MOOLAH）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Moolah 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Moolah 價格預測

MOOLAH 兌換為當地貨幣

Moolah（MOOLAH）代幣經濟

了解 Moolah（MOOLAH）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 MOOLAH 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Moolah (MOOLAH) 的其他問題

Moolah（MOOLAH）今日價格是多少？
MOOLAH 實時價格為 0.00896052 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 MOOLAH 兌 USD 的價格是多少？
目前 MOOLAH 兌 USD 的價格為 $ 0.00896052。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Moolah 的市值是多少？
MOOLAH 的市值為 $ 8.97M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
MOOLAH 的流通供應量是多少？
MOOLAH 的流通供應量為 1.00B USD
MOOLAH 的歷史最高價（ATH）是多少？
MOOLAH 的歷史最高價是 0.01204979 USD
MOOLAH 的歷史最低價（ATL）是多少？
MOOLAH 的歷史最低價是 0.0034949 USD
MOOLAH 的交易量是多少？
MOOLAH 的 24 小時實時交易量為 -- USD
MOOLAH 今年會漲嗎？
MOOLAH 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 MOOLAH 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:15:30 (UTC+8)

Moolah（MOOLAH）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,831.55
$114,831.55$114,831.55

+0.99%

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,147.97
$4,147.97$4,147.97

+1.78%

PayAI Network 圖標

PayAI Network

PAYAI

$0.04955
$0.04955$0.04955

+56.75%

Solana 圖標

Solana

SOL

$198.97
$198.97$198.97

-0.29%

ChainOpera AI 圖標

ChainOpera AI

COAI

$5.4069
$5.4069$5.4069

-13.35%

最高成交量

按交易量計算交易量最大的加密貨幣

以太幣 圖標

以太幣

ETH

$4,147.97
$4,147.97$4,147.97

+1.78%

比特幣 圖標

比特幣

BTC

$114,831.55
$114,831.55$114,831.55

+0.99%

Solana 圖標

Solana

SOL

$198.97
$198.97$198.97

-0.29%

瑞波幣 圖標

瑞波幣

XRP

$2.6086
$2.6086$2.6086

-1.21%

狗狗幣 圖標

狗狗幣

DOGE

$0.20202
$0.20202$0.20202

-0.50%

