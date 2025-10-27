Moolah（MOOLAH）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00825348 $ 0.00825348 $ 0.00825348 24H最低價 $ 0.00911839 $ 0.00911839 $ 0.00911839 24H最高價 24H最低價 $ 0.00825348$ 0.00825348 $ 0.00825348 24H最高價 $ 0.00911839$ 0.00911839 $ 0.00911839 歷史最高 $ 0.01204979$ 0.01204979 $ 0.01204979 最低價 $ 0.0034949$ 0.0034949 $ 0.0034949 漲跌幅（1H） -1.25% 漲跌幅（1D） -1.15% 漲跌幅（7D） +52.16% 漲跌幅（7D） +52.16%

Moolah（MOOLAH）目前實時價格為 $0.00896052。過去 24 小時內，MOOLAH 的交易價格在 $ 0.00825348 至 $ 0.00911839 之間波動，市場活躍度顯著。MOOLAH 的歷史最高價為 $ 0.01204979，歷史最低價為 $ 0.0034949。

從短期表現來看，MOOLAH 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.25%，過去 24 小時內變動為 -1.15%，過去 7 天內累計變動為 +52.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Moolah（MOOLAH）市場資訊

市值 $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 8.97M$ 8.97M $ 8.97M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Moolah 的目前市值為 $ 8.97M, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOOLAH 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.97M。