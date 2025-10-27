Modulr 目前實時價格為 9.55 USD。跟蹤 EMDR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EMDR 價格趨勢。Modulr 目前實時價格為 9.55 USD。跟蹤 EMDR 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 EMDR 價格趨勢。

Modulr 價格 (EMDR)

1 EMDR 兌換為 USD 的實時價格：

$9.56
$9.56$9.56
-3.10%1D
此幣種數據來自第三方，MEXC 僅作為資料聚合平台。
Modulr (EMDR) 實時價格圖表
Modulr（EMDR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 8.74
$ 8.74$ 8.74
24H最低價
$ 10.27
$ 10.27$ 10.27
24H最高價

$ 8.74
$ 8.74$ 8.74

$ 10.27
$ 10.27$ 10.27

$ 80.59
$ 80.59$ 80.59

$ 3.24
$ 3.24$ 3.24

+9.05%

-3.17%

-20.30%

-20.30%

Modulr（EMDR）目前實時價格為 $9.55。過去 24 小時內，EMDR 的交易價格在 $ 8.74$ 10.27 之間波動，市場活躍度顯著。EMDR 的歷史最高價為 $ 80.59，歷史最低價為 $ 3.24

從短期表現來看，EMDR 在過去 1 小時內的價格變動為 +9.05%，過去 24 小時內變動為 -3.17%，過去 7 天內累計變動為 -20.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Modulr（EMDR）市場資訊

$ 6.80M
$ 6.80M$ 6.80M

--
----

$ 9.56M
$ 9.56M$ 9.56M

711.11K
711.11K 711.11K

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Modulr 的目前市值為 $ 6.80M, 它過去 24 小時的交易量為 --。EMDR 的流通量為 711.11K，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.56M

Modulr（EMDR）價格歷史 USD

今天內，Modulr 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.313211874452331
在過去30天內，Modulr 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -4.5707923500
在過去60天內，Modulr 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -7.8223429250
在過去90天內，Modulr 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.313211874452331-3.17%
30天$ -4.5707923500-47.86%
60天$ -7.8223429250-81.90%
90天$ 0--

什麼是Modulr (EMDR)

Modulr ($eMDR) is the first decentralized operating system (deOS) designed for on-chain robotics applications, enabling a modular, interoperable ecosystem for robotics, AI, and connected devices. Powered by a unique Proof-of-Utility (PoU) model, Modulr incentivizes real, valuable work while providing developers the infrastructure to launch co-chains, access compute and storage resources, and build modular services. By bridging blockchain and robotics, Modulr establishes the foundational layer for the emerging robotics-enabled economy.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Modulr (EMDR) 資源

Modulr 價格預測 (USD)

Modulr（EMDR）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Modulr（EMDR）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Modulr 的長期和短期價格預測。

EMDR 兌換為當地貨幣

Modulr（EMDR）代幣經濟

了解 Modulr（EMDR）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 EMDR 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 Modulr (EMDR) 的其他問題

Modulr（EMDR）今日價格是多少？
EMDR 實時價格為 9.55 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 EMDR 兌 USD 的價格是多少？
目前 EMDR 兌 USD 的價格為 $ 9.55。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Modulr 的市值是多少？
EMDR 的市值為 $ 6.80M USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
EMDR 的流通供應量是多少？
EMDR 的流通供應量為 711.11K USD
EMDR 的歷史最高價（ATH）是多少？
EMDR 的歷史最高價是 80.59 USD
EMDR 的歷史最低價（ATL）是多少？
EMDR 的歷史最低價是 3.24 USD
EMDR 的交易量是多少？
EMDR 的 24 小時實時交易量為 -- USD
EMDR 今年會漲嗎？
EMDR 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 EMDR 價格預測 獲取更深入的分析。
Modulr（EMDR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
10-26 23:17:37行業動態
Bitcoin 反彈超過 $113,000，Ethereum 突破 $4,000
10-26 19:10:22行業動態
受 "PING" 病毒式傳播驅動，x402 交易數量和交易地址激增數十倍
10-25 15:47:08行業動態
數據：持有 100 至 10,000 ETH 的地址在過去一週累積了 218,000 ETH
10-25 13:34:16行業動態
x402 Protocol 每週交易數量週環比增加了 492.63%
10-25 06:10:28行業動態
數據：今年 Bitcoin 在沉睡超過 7 年後甦醒的數量達到了新的歷史最高
10-24 21:49:00行業動態
Base 生態系統中的一些代幣開始上漲，其中 PING、CLANKER 和 VIRTUAL 獲得了最多關注

免責聲明

