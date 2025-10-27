Modulr（EMDR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 8.74 $ 8.74 $ 8.74 24H最低價 $ 10.27 $ 10.27 $ 10.27 24H最高價 24H最低價 $ 8.74$ 8.74 $ 8.74 24H最高價 $ 10.27$ 10.27 $ 10.27 歷史最高 $ 80.59$ 80.59 $ 80.59 最低價 $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 漲跌幅（1H） +9.05% 漲跌幅（1D） -3.17% 漲跌幅（7D） -20.30% 漲跌幅（7D） -20.30%

Modulr（EMDR）目前實時價格為 $9.55。過去 24 小時內，EMDR 的交易價格在 $ 8.74 至 $ 10.27 之間波動，市場活躍度顯著。EMDR 的歷史最高價為 $ 80.59，歷史最低價為 $ 3.24。

從短期表現來看，EMDR 在過去 1 小時內的價格變動為 +9.05%，過去 24 小時內變動為 -3.17%，過去 7 天內累計變動為 -20.30%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Modulr（EMDR）市場資訊

市值 $ 6.80M$ 6.80M $ 6.80M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.56M$ 9.56M $ 9.56M 流通量 711.11K 711.11K 711.11K 總供應量 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Modulr 的目前市值為 $ 6.80M, 它過去 24 小時的交易量為 --。EMDR 的流通量為 711.11K，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.56M。