Mintify（MINT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00118931 $ 0.00118931 $ 0.00118931 24H最低價 $ 0.00220022 $ 0.00220022 $ 0.00220022 24H最高價 24H最低價 $ 0.00118931$ 0.00118931 $ 0.00118931 24H最高價 $ 0.00220022$ 0.00220022 $ 0.00220022 歷史最高 $ 0.059905$ 0.059905 $ 0.059905 最低價 $ 0.00112617$ 0.00112617 $ 0.00112617 漲跌幅（1H） -0.37% 漲跌幅（1D） +27.23% 漲跌幅（7D） +4.33% 漲跌幅（7D） +4.33%

Mintify（MINT）目前實時價格為 $0.0015159。過去 24 小時內，MINT 的交易價格在 $ 0.00118931 至 $ 0.00220022 之間波動，市場活躍度顯著。MINT 的歷史最高價為 $ 0.059905，歷史最低價為 $ 0.00112617。

從短期表現來看，MINT 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.37%，過去 24 小時內變動為 +27.23%，過去 7 天內累計變動為 +4.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Mintify（MINT）市場資訊

市值 $ 743.95K$ 743.95K $ 743.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.52M$ 1.52M $ 1.52M 流通量 490.78M 490.78M 490.78M 總供應量 999,995,238.9474283 999,995,238.9474283 999,995,238.9474283

Mintify 的目前市值為 $ 743.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MINT 的流通量為 490.78M，總供應量是 999995238.9474283，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.52M。