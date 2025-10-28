mindworms（MINDWORMS）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.80% 漲跌幅（1D） +49.37% 漲跌幅（7D） +13.83% 漲跌幅（7D） +13.83%

mindworms（MINDWORMS）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MINDWORMS 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MINDWORMS 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MINDWORMS 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.80%，過去 24 小時內變動為 +49.37%，過去 7 天內累計變動為 +13.83%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

mindworms（MINDWORMS）市場資訊

市值 $ 41.24K$ 41.24K $ 41.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 41.24K$ 41.24K $ 41.24K 流通量 998.01M 998.01M 998.01M 總供應量 998,014,104.732334 998,014,104.732334 998,014,104.732334

mindworms 的目前市值為 $ 41.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MINDWORMS 的流通量為 998.01M，總供應量是 998014104.732334，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 41.24K。