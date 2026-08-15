Midas Hyperithm BTC 今日價格

Midas Hyperithm BTC (MHYPERBTC) 今日實時價格為 $ 64,617，過去 24 小時內變化了 0.30%。目前 MHYPERBTC 兌 USD 的匯率為 $ 64,617 每 MHYPERBTC。

Midas Hyperithm BTC 目前市值在 $ 35,934,345 排名第 #-，流通供應量為 556.11 MHYPERBTC。過去 24 小時內，MHYPERBTC 的交易價格在 $ 64,038（低點）和 $ 64,877（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 81,799，而歷史最低價為 $ 1.007。

短期表現方面，MHYPERBTC 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 -2.84%。過去一天，總交易量達到 $ 0.00。

Midas Hyperithm BTC（MHYPERBTC）市場資訊

市值 $ 35.93M$ 35.93M $ 35.93M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀釋市值 $ 31,139,184,909,083.22T$ 31,139,184,909,083.22T $ 31,139,184,909,083.22T 流通量 556.11 556.11 556.11 總供應量 556.1094301882846 556.1094301882846 556.1094301882846

Midas Hyperithm BTC 的目前市值為 $ 35.93M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 0.00。MHYPERBTC 的流通量為 556.11，總供應量是 556.1094301882846，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 31,139,184,909,083.22T。