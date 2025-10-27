Meter Stable（MTR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.472793 $ 0.472793 $ 0.472793 24H最低價 $ 0.534701 $ 0.534701 $ 0.534701 24H最高價 24H最低價 $ 0.472793$ 0.472793 $ 0.472793 24H最高價 $ 0.534701$ 0.534701 $ 0.534701 歷史最高 $ 32.69$ 32.69 $ 32.69 最低價 $ 0.181504$ 0.181504 $ 0.181504 漲跌幅（1H） +0.00% 漲跌幅（1D） +0.65% 漲跌幅（7D） -0.12% 漲跌幅（7D） -0.12%

Meter Stable（MTR）目前實時價格為 $0.494。過去 24 小時內，MTR 的交易價格在 $ 0.472793 至 $ 0.534701 之間波動，市場活躍度顯著。MTR 的歷史最高價為 $ 32.69，歷史最低價為 $ 0.181504。

從短期表現來看，MTR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.00%，過去 24 小時內變動為 +0.65%，過去 7 天內累計變動為 -0.12%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Meter Stable（MTR）市場資訊

市值 $ 193.50K$ 193.50K $ 193.50K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 193.50K$ 193.50K $ 193.50K 流通量 391.72K 391.72K 391.72K 總供應量 391,721.0 391,721.0 391,721.0

Meter Stable 的目前市值為 $ 193.50K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MTR 的流通量為 391.72K，總供應量是 391721.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 193.50K。