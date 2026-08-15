Matrixdock Silver 今日價格

Matrixdock Silver (XAGM) 今日實時價格為 $ 64.29，過去 24 小時內變化了 1.60%。目前 XAGM 兌 USD 的匯率為 $ 64.29 每 XAGM。

Matrixdock Silver 目前市值在 $ 4,692,550 排名第 #-，流通供應量為 73.02K XAGM。過去 24 小時內，XAGM 的交易價格在 $ 62.94（低點）和 $ 67.1（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 89.38，而歷史最低價為 $ 57.3。

短期表現方面，XAGM 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -2.63%。過去一天，總交易量達到 $ 29.57K。

Matrixdock Silver（XAGM）市場資訊

市值 $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M 成交量（24H） $ 29.57K$ 29.57K $ 29.57K 完全稀釋市值 $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M 流通量 73.02K 73.02K 73.02K 總供應量 73,017.020932619 73,017.020932619 73,017.020932619

Matrixdock Silver 的目前市值為 $ 4.69M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 29.57K。XAGM 的流通量為 73.02K，總供應量是 73017.020932619，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.69M。