manlet 今日價格

manlet (MANLET) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 30.28%。目前 MANLET 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MANLET。

manlet 目前市值在 $ 562,391 排名第 #-，流通供應量為 998.88M MANLET。過去 24 小時內，MANLET 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02288782，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MANLET 在過去一小時內波動了 +15.97%，過去7 天內波動了 +3.30%。過去一天，總交易量達到 $ 121.58K。

manlet（MANLET）市場資訊

市值 $ 562.39K$ 562.39K $ 562.39K 成交量（24H） $ 121.58K$ 121.58K $ 121.58K 完全稀釋市值 $ 562.39K$ 562.39K $ 562.39K 流通量 998.88M 998.88M 998.88M 總供應量 998,882,702.118641 998,882,702.118641 998,882,702.118641

manlet 的目前市值為 $ 562.39K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 121.58K。MANLET 的流通量為 998.88M，總供應量是 998882702.118641，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 562.39K。