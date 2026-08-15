Macropod 今日價格

Macropod (AUDM) 今日實時價格為 $ 0.706173，過去 24 小時內變化了 0.12%。目前 AUDM 兌 USD 的匯率為 $ 0.706173 每 AUDM。

Macropod 目前市值在 $ 2,114,412 排名第 #-，流通供應量為 2.99M AUDM。過去 24 小時內，AUDM 的交易價格在 $ 0.691933（低點）和 $ 0.706945（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.749559，而歷史最低價為 $ 0.61086。

短期表現方面，AUDM 在過去一小時內波動了 -0.01%，過去7 天內波動了 +0.24%。過去一天，總交易量達到 $ 488.43K。

Macropod（AUDM）市場資訊

市值 $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M 成交量（24H） $ 488.43K$ 488.43K $ 488.43K 完全稀釋市值 $ 2.11M$ 2.11M $ 2.11M 流通量 2.99M 2.99M 2.99M 總供應量 2,994,147.0 2,994,147.0 2,994,147.0

Macropod 的目前市值為 $ 2.11M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 488.43K。AUDM 的流通量為 2.99M，總供應量是 2994147.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.11M。