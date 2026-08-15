Loyal 今日價格

Loyal (LOYAL) 今日實時價格為 $ 0.14446，過去 24 小時內變化了 0.15%。目前 LOYAL 兌 USD 的匯率為 $ 0.14446 每 LOYAL。

Loyal 目前市值在 $ 1,805,004 排名第 #-，流通供應量為 12.49M LOYAL。過去 24 小時內，LOYAL 的交易價格在 $ 0.144101（低點）和 $ 0.145055（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.371779，而歷史最低價為 $ 0.105445。

短期表現方面，LOYAL 在過去一小時內波動了 +0.11%，過去7 天內波動了 -2.02%。過去一天，總交易量達到 $ 6.33。

Loyal（LOYAL）市場資訊

市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 成交量（24H） $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 完全稀釋市值 $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M 流通量 12.49M 12.49M 12.49M 總供應量 20,571,741.499015 20,571,741.499015 20,571,741.499015

Loyal 的目前市值為 $ 1.81M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.33。LOYAL 的流通量為 12.49M，總供應量是 20571741.499015，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.97M。