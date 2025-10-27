Liquid Agent（LIQUID）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00905194 24H最高價 $ 0.0099843 歷史最高 $ 0.145824 最低價 $ 0.00742136 漲跌幅（1H） +1.27% 漲跌幅（1D） +8.12% 漲跌幅（7D） +8.74%

Liquid Agent（LIQUID）目前實時價格為 $0.00978666。過去 24 小時內，LIQUID 的交易價格在 $ 0.00905194 至 $ 0.0099843 之間波動，市場活躍度顯著。LIQUID 的歷史最高價為 $ 0.145824，歷史最低價為 $ 0.00742136。

從短期表現來看，LIQUID 在過去 1 小時內的價格變動為 +1.27%，過去 24 小時內變動為 +8.12%，過去 7 天內累計變動為 +8.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Liquid Agent（LIQUID）市場資訊

市值 $ 451.75K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 977.02K 流通量 46.24M 總供應量 100,000,000.0

Liquid Agent 的目前市值為 $ 451.75K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LIQUID 的流通量為 46.24M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 977.02K。