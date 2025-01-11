LIQ Protocol 圖標

LIQ Protocol 價格 (LIQ)

USD

LIQ Protocol (LIQ) 實時價格圖表

$0.00126173
$0.00126173$0.00126173
-0.50%(1D)

今天 LIQ Protocol (LIQ) 的價格

今天 LIQ Protocol (LIQ) 的實時價格爲 0.00126173 USD。目前其市值爲 $ 37.86K USD。LIQ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
LIQ Protocol 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 668.61 USD
- LIQ Protocol 當天價格變化爲 -0.54%
- 其循環供應量爲 30.00M USD

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LIQ Protocol (LIQ) 價格表現 USD

今天內，LIQ Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，LIQ Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002535658
在過去60天內，LIQ Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000006407
在過去90天內，LIQ Protocol 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000161642756005576

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.54%
30天$ -0.0002535658-20.09%
60天$ +0.0000006407+0.05%
90天$ -0.000161642756005576-11.35%

LIQ Protocol (LIQ) 價格分析

LIQ Protocol 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00125678
$ 0.00125678$ 0.00125678

$ 0.00128086
$ 0.00128086$ 0.00128086

$ 4.38
$ 4.38$ 4.38

-0.13%

-0.54%

+1.97%

LIQ Protocol (LIQ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 37.86K
$ 37.86K$ 37.86K

$ 668.61
$ 668.61$ 668.61

30.00M
30.00M 30.00M

什麼是LIQ Protocol (LIQ)

A decentralized on-chain liquidation engine built for Serum DEX margin markets on the Solana network

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LIQ Protocol (LIQ) 資源

官網

大家還在問：關於 LIQ Protocol (LIQ) 的其他問題

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LIQ 兌換爲當地貨幣

1 LIQ 兌換 AUD
A$0.0020440026
1 LIQ 兌換 GBP
0.0010220013
1 LIQ 兌換 EUR
0.0012238781
1 LIQ 兌換 USD
$0.00126173
1 LIQ 兌換 MYR
RM0.0056651677
1 LIQ 兌換 TRY
0.0446904766
1 LIQ 兌換 JPY
¥0.1989369691
1 LIQ 兌換 RUB
0.1282296199
1 LIQ 兌換 INR
0.1087485087
1 LIQ 兌換 IDR
Rp20.6840950512
1 LIQ 兌換 PHP
0.07444207
1 LIQ 兌換 EGP
￡E.0.0637552169
1 LIQ 兌換 BRL
R$0.0077217876
1 LIQ 兌換 CAD
C$0.0018168912
1 LIQ 兌換 BDT
0.1539058254
1 LIQ 兌換 NGN
1.9561609574
1 LIQ 兌換 UAH
0.0533459444
1 LIQ 兌換 VES
Bs0.06687169
1 LIQ 兌換 PKR
Rs0.3513539531
1 LIQ 兌換 KZT
0.665814921
1 LIQ 兌換 THB
฿0.0437567964
1 LIQ 兌換 TWD
NT$0.0417758803
1 LIQ 兌換 CHF
Fr0.0011481743
1 LIQ 兌換 HKD
HK$0.0098162594
1 LIQ 兌換 MAD
.د.م0.0126677692