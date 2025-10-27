LILLY（$LILLY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00028789 $ 0.00028789 $ 0.00028789 24H最低價 $ 0.00033349 $ 0.00033349 $ 0.00033349 24H最高價 24H最低價 $ 0.00028789$ 0.00028789 $ 0.00028789 24H最高價 $ 0.00033349$ 0.00033349 $ 0.00033349 歷史最高 $ 0.00100833$ 0.00100833 $ 0.00100833 最低價 $ 0.00021396$ 0.00021396 $ 0.00021396 漲跌幅（1H） +2.36% 漲跌幅（1D） +10.45% 漲跌幅（7D） +20.78% 漲跌幅（7D） +20.78%

LILLY（$LILLY）目前實時價格為 $0.00032503。過去 24 小時內，$LILLY 的交易價格在 $ 0.00028789 至 $ 0.00033349 之間波動，市場活躍度顯著。$LILLY 的歷史最高價為 $ 0.00100833，歷史最低價為 $ 0.00021396。

從短期表現來看，$LILLY 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.36%，過去 24 小時內變動為 +10.45%，過去 7 天內累計變動為 +20.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

LILLY（$LILLY）市場資訊

市值 $ 323.18K$ 323.18K $ 323.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 323.18K$ 323.18K $ 323.18K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

LILLY 的目前市值為 $ 323.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。$LILLY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 323.18K。