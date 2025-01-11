Lien 圖標

Lien 價格 (LIEN)

USD

Lien (LIEN) 實時價格圖表

$0.210186
$0.210186$0.210186
-10.90%(1D)

今天 Lien (LIEN) 的價格

今天 Lien (LIEN) 的實時價格爲 0.210186 USD。目前其市值爲 $ 74.65K USD。LIEN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Lien 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 135.17 USD
- Lien 當天價格變化爲 -10.93%
- 其循環供應量爲 354.87K USD

在獲取 MEXC 上從 LIEN兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 LIEN 價格信息的首選平臺。

Lien (LIEN) 價格表現 USD

今天內，Lien 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0258157812654109
在過去30天內，Lien 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0337731278
在過去60天內，Lien 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0391021837
在過去90天內，Lien 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00166295589216718

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0258157812654109-10.93%
30天$ -0.0337731278-16.06%
60天$ -0.0391021837-18.60%
90天$ +0.00166295589216718+0.80%

Lien (LIEN) 價格分析

Lien 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.206916
$ 0.206916$ 0.206916

$ 0.236479
$ 0.236479$ 0.236479

$ 956.78
$ 956.78$ 956.78

-0.04%

-10.93%

-4.09%

Lien (LIEN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 74.65K
$ 74.65K$ 74.65K

$ 135.17
$ 135.17$ 135.17

354.87K
354.87K 354.87K

什麼是Lien (LIEN)

A self-regulating protocol for creating unique derivative contracts

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Lien (LIEN) 資源

官網

大家還在問：關於 Lien (LIEN) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

LIEN 兌換爲當地貨幣

1 LIEN 兌換 AUD
A$0.34050132
1 LIEN 兌換 GBP
0.17025066
1 LIEN 兌換 EUR
0.20388042
1 LIEN 兌換 USD
$0.210186
1 LIEN 兌換 MYR
RM0.94373514
1 LIEN 兌換 TRY
7.44478812
1 LIEN 兌換 JPY
¥33.14002662
1 LIEN 兌換 RUB
21.36120318
1 LIEN 兌換 INR
18.11593134
1 LIEN 兌換 IDR
Rp3,445.67157984
1 LIEN 兌換 PHP
12.400974
1 LIEN 兌換 EGP
￡E.10.62069858
1 LIEN 兌換 BRL
R$1.28633832
1 LIEN 兌換 CAD
C$0.30266784
1 LIEN 兌換 BDT
25.63848828
1 LIEN 兌換 NGN
325.86817068
1 LIEN 兌換 UAH
8.88666408
1 LIEN 兌換 VES
Bs11.139858
1 LIEN 兌換 PKR
Rs58.53049542
1 LIEN 兌換 KZT
110.9151522
1 LIEN 兌換 THB
฿7.28925048
1 LIEN 兌換 TWD
NT$6.95925846
1 LIEN 兌換 CHF
Fr0.19126926
1 LIEN 兌換 HKD
HK$1.63524708
1 LIEN 兌換 MAD
.د.م2.11026744