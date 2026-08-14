THENA實時價格 (THE)
THENA (THE) 今日實時價格為 NT$ 0.05861，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 THE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05861 每 THE。
THENA 目前市值在 NT$ 7.79M 排名第 #1005，流通供應量為 132.95M THE。過去 24 小時內，THE 的交易價格在 NT$ 0.05709（低點）和 NT$ 0.05949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 131.096613834198702，而歷史最低價為 NT$ 2.011341850054129665。
短期表現方面，THE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +7.83%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.18K。
No.1005
40.76%
BSC
THENA 的目前市值為 NT$ 7.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.18K。THE 的流通量為 132.95M，總供應量是 284166314.96603302，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 19.11M。
0.00%
+0.70%
+7.83%
+7.83%
跟蹤 THENA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：
|時間段
|漲跌幅 (TWD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|NT$ +0.0130303
|+0.70%
|30天
|NT$ +0.00301
|+5.41%
|60天
|NT$ -0.01315
|-18.33%
|90天
|NT$ -0.0367
|-38.51%
今天，THE 記錄了 NT$ +0.0130303 (+0.70%) 的變化，反映了其最新的市場活動。
在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00301 (+5.41%)，顯示了該代幣在短期內的表現。
將視圖擴展到 60 天，THE 的變化為 NT$ -0.01315 (-18.33%)，從而更廣泛地了解其表現。
從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0367 (-38.51%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。
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本分析利用人工智慧模型評估 THENA 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。
目前 THE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;
|指標維度
|模型結論
|佔比/閾值
|小白解讀
|KDJ
|死叉
|K < D
|短線動能降溫，溫度下降。
|樞紐點
|S2 ≤ 現價 ＜S1
|位於 S2‑S1 間
|低於中樞，進入低價區。
|StochRSI
|< 20
|超賣區
|短線跌速過快，注意反彈機會。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空頭動能抬頭。
|BOLL (20,2)
|下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌
|下軌與中軌間
|偏弱，但未極端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|處於正常區間，仍有空間。
|MA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
|EMA 組
|3‑4 買
|40‑60% 中立
|均線多空參半，方向待觀察。
THE_USDT 4小時周期價格運行於0.05897，處於中樞0.06下方的鄰近區域。現價位於S1（0.05931）與S2（0.05832）之間，偏離主要支撐點。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA組均發出買入信號。價格結構受到中樞阻力的制約，短期處於區間震盪層級。 MACD指標形成死叉，快慢線向下發散，顯示短期動能轉弱。RSI處於中性區域，未出現極端超買或超賣狀態。KDJ與StochRSI數值尚待確認，波動率維持正常水準。快慢指標呈現分層現象，均線多頭信號與MACD空頭信號並存，動能分布較為分散。布林帶開口狀態需結合即時帶寬進行判斷，目前無顯著單邊突破特徵。 上方近端阻力位位於S1價格0.05931，距離現價約0.57%。中樞阻力0.06為關鍵遠端參考位，距離現價約1.73%。下方近端支撐位位於S2價格0.05832，距離現價約1.10%。R1價格0.06099構成更高層次的阻力。交易區間明確，價格在這些支撐與阻力點位之間反覆運行。
本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。
在 2040 年，THENA 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --。
The Evolution (THE) 是一種加密貨幣，旨在提供一個分散式平台，用於開發和執行智能合約和分散式應用程序（dApps）。其主要目的是以安全且可擴展的方式，利用其內部加密資產 THE 來促進點對點交易。The Evolution 採用權益證明共識機制運作，這種機制被設計為比傳統的工作證明模型更節能。該平台常被用於創建可用於各種行業的 dApps，如金融、房地產和供應鏈管理等。The Evolution 對可擴展性、安全性和可持續性的關注，使其在加密生態系統中成為一個重要的參與者。
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|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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|02-01 01:12:00
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