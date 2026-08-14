THENA 今日價格

THENA (THE) 今日實時價格為 NT$ 0.05861，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 THE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05861 每 THE。

THENA 目前市值在 NT$ 7.79M 排名第 #1005，流通供應量為 132.95M THE。過去 24 小時內，THE 的交易價格在 NT$ 0.05709（低點）和 NT$ 0.05949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 131.096613834198702，而歷史最低價為 NT$ 2.011341850054129665。

短期表現方面，THE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +7.83%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.18K。

THENA（THE）市場資訊

排名 No.1005 市值 NT$ 7.79MNT$ 7.79M NT$ 7.79M 成交量（24H） NT$ 56.18KNT$ 56.18K NT$ 56.18K 完全稀釋市值 NT$ 19.11MNT$ 19.11M NT$ 19.11M 流通量 132.95M 132.95M 132.95M 最大供應量 326,120,291 326,120,291 326,120,291 總供應量 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 284,166,314.96603302 流通率 40.76% 所屬公鏈 BSC

THENA 的目前市值為 NT$ 7.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.18K。THE 的流通量為 132.95M，總供應量是 284166314.96603302，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 19.11M。