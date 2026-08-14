買幣行情現貨合約SNDK理財活動中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
註冊
THENA 目前實時價格為 0.05861 TWD。THE 市值為 7,792,172.5402362603742 TWD。追蹤台灣的 THE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！THENA 目前實時價格為 0.05861 TWD。THE 市值為 7,792,172.5402362603742 TWD。追蹤台灣的 THE 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

更多關於 THE

THE 價格資訊

THE 介紹

THE 白皮書

THE 幣種官網

THE 代幣經濟

THE 價格預測

THE 價格歷史

THE 購買指南

THE 兌換法幣計算

THE 現貨

THE U本位合約

盤前交易

理財

Airdrop+

新聞

部落格

學院

THENA 圖標

THENA實時價格 (THE)

1 THE 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$1.8745065
NT$1.8745065NT$1.8745065
+0.70%1D
TWD
THENA (THE) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:51:49 (UTC+8)

THENA 今日價格

THENA (THE) 今日實時價格為 NT$ 0.05861，過去 24 小時內變化了 0.70%。目前 THE 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.05861 每 THE。

THENA 目前市值在 NT$ 7.79M 排名第 #1005，流通供應量為 132.95M THE。過去 24 小時內，THE 的交易價格在 NT$ 0.05709（低點）和 NT$ 0.05949（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 131.096613834198702，而歷史最低價為 NT$ 2.011341850054129665

短期表現方面，THE 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 +7.83%。過去一天，總交易量達到 NT$ 56.18K

THENA（THE）市場資訊

No.1005

NT$ 7.79M
NT$ 7.79MNT$ 7.79M

NT$ 56.18K
NT$ 56.18KNT$ 56.18K

NT$ 19.11M
NT$ 19.11MNT$ 19.11M

132.95M
132.95M 132.95M

326,120,291
326,120,291 326,120,291

284,166,314.96603302
284,166,314.96603302 284,166,314.96603302

40.76%

BSC

THENA 的目前市值為 NT$ 7.79M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 56.18K。THE 的流通量為 132.95M，總供應量是 284166314.96603302，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 19.11M

THENA 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.05709
NT$ 0.05709NT$ 0.05709
24H最低價
NT$ 0.05949
NT$ 0.05949NT$ 0.05949
24H最高價

NT$ 0.05709
NT$ 0.05709NT$ 0.05709

NT$ 0.05949
NT$ 0.05949NT$ 0.05949

NT$ 131.096613834198702
NT$ 131.096613834198702NT$ 131.096613834198702

NT$ 2.011341850054129665
NT$ 2.011341850054129665NT$ 2.011341850054129665

0.00%

+0.70%

+7.83%

+7.83%

THENA（THE）價格歷史 TWD

跟蹤 THENA 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.0130303+0.70%
30天NT$ +0.00301+5.41%
60天NT$ -0.01315-18.33%
90天NT$ -0.0367-38.51%
THENA 今日價格變化

今天，THE 記錄了 NT$ +0.0130303 (+0.70%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

THENA 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.00301 (+5.41%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

THENA 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，THE 的變化為 NT$ -0.01315 (-18.33%)，從而更廣泛地了解其表現。

THENA 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.0367 (-38.51%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 THENA（THE）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 THENA 價格歷史頁面

THENA 分析

本分析利用人工智慧模型評估 THENA 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

THENA 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 THE 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 45% | 看跌 55%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點S2 ≤ 現價 ＜S1位於 S2‑S1 間低於中樞，進入低價區。
StochRSI< 20超賣區短線跌速過快，注意反彈機會。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)下軌 ≤ 價格 ≤ 中軌下軌與中軌間偏弱，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。
EMA 組3‑4 買40‑60% 中立均線多空參半，方向待觀察。

THE_USDT 4小時周期價格運行於0.05897，處於中樞0.06下方的鄰近區域。現價位於S1（0.05931）與S2（0.05832）之間，偏離主要支撐點。均線系統呈現多頭排列，MA與EMA組均發出買入信號。價格結構受到中樞阻力的制約，短期處於區間震盪層級。 MACD指標形成死叉，快慢線向下發散，顯示短期動能轉弱。RSI處於中性區域，未出現極端超買或超賣狀態。KDJ與StochRSI數值尚待確認，波動率維持正常水準。快慢指標呈現分層現象，均線多頭信號與MACD空頭信號並存，動能分布較為分散。布林帶開口狀態需結合即時帶寬進行判斷，目前無顯著單邊突破特徵。 上方近端阻力位位於S1價格0.05931，距離現價約0.57%。中樞阻力0.06為關鍵遠端參考位，距離現價約1.73%。下方近端支撐位位於S2價格0.05832，距離現價約1.10%。R1價格0.06099構成更高層次的阻力。交易區間明確，價格在這些支撐與阻力點位之間反覆運行。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 THENA 的價格？

THENA（THE）的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. DEX 平台上的交易量與流動性
2. THENA 協議中的 TVL（總鎖倉價值）
3. BNB Chain 生態系統的表現與採用情況
4. 代幣經濟學，包括質押獎勵與發行量
5. 合作夥伴公告與協議升級
6. 整體 DeFi 市場的情緒與趨勢
7. 其他 DEX 協議的競爭狀況
8. 影響 DeFi 的監管發展
9. 用戶採用度與活躍地址數量
10. 做市商活動與巨額持有者動向

為什麼人們想知道 THENA 今天的價格？

人們希望了解THENA（THE）今日的價格，主要有以下幾個原因：

1. 貿易決策——積極交易者需要即時價格，以便在最佳時機進行買賣。
2. 投資組合追蹤——投資人會監控其持有資產的價值與表現。
3. 市場分析——價格數據有助於識別趨勢與潛在機會。
4. 風險管理——了解價格走勢有助於設定停損點。
5. 恐懼錯過（FOMO）與時機把握——對即時價格的關注往往源自「恐懼錯過」的心理。

THENA 的價格預測

THENA（THE）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，THE 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
THENA (THE) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，THENA 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 THENA 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 THENA 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 THE 2026–2027 年價格的預測。

關於 THENA

The Evolution (THE) 是一種加密貨幣，旨在提供一個分散式平台，用於開發和執行智能合約和分散式應用程序（dApps）。其主要目的是以安全且可擴展的方式，利用其內部加密資產 THE 來促進點對點交易。The Evolution 採用權益證明共識機制運作，這種機制被設計為比傳統的工作證明模型更節能。該平台常被用於創建可用於各種行業的 dApps，如金融、房地產和供應鏈管理等。The Evolution 對可擴展性、安全性和可持續性的關注，使其在加密生態系統中成為一個重要的參與者。

如何在台灣購買和投資 THENA

準備好開始使用 THENA 了嗎？在 MEXC 購買 THE 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 THENA 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 THENA (THE) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，THENA 將立即存入您的錢包。
THENA (THE) 購買教程

THENA 能做什麼？

擁有 THENA 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 THENA (THE) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是THENA (THE)

THENA 的願景是成為「超級應用」平台，為大眾提供鏈上 CEX 級體驗。 THENA 擁有一種多功能的方法，我們希望成為有史以來最模組化的流動性層，以滿足我們合作夥伴的任何類型的流動性需求：穩定幣、LST、代幣化RWA、Memecoin、AI 代幣等…

THENA資源

要更深入地瞭解 THENA，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方THENA網站
區塊查詢

類別 :

Binance HODLer AirdropsBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

人們還問：關於THENA的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:51:49 (UTC+8)

THENA（THE）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 THENA 的更多資訊

THEUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 THE。在 MEXC 上探索 THEUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 THENA (THE) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 THENA 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
THE/USDT
NT$1.8751455
NT$1.8751455NT$1.8751455
+0.77%
964.91K (USDT)
THE/USDC
NT$1.873548
NT$1.873548NT$1.873548
+0.54%
943.40K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

目前熱門備受市場關注的加密貨幣

比特幣

比特幣

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4349095
NT$2.4349095NT$2.4349095

+301.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1722744
NT$0.1722744NT$0.1722744

-8.65%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4897935
NT$0.4897935NT$0.4897935

-20.56%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.20799
NT$9.20799NT$9.20799

+23.90%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$8.884017
NT$8.884017NT$8.884017

-0.08%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.4349095
NT$2.4349095NT$2.4349095

+301.10%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.915328
NT$8.915328NT$8.915328

+141.02%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.36520767
NT$0.36520767NT$0.36520767

+75.08%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$29.81574
NT$29.81574NT$29.81574

+32.02%

Humanity

Humanity

H

NT$3.8228175
NT$3.8228175NT$3.8228175

+25.26%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

THE 兌 TWD 計算器

數量

THE
THE
TWD
TWD

1 THE = 1.8725895 TWD