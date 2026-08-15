Level 114 今日價格

Level 114 (SN114) 今日實時價格為 $ 2.24，過去 24 小時內變化了 9.96%。目前 SN114 兌 USD 的匯率為 $ 2.24 每 SN114。

Level 114 目前市值在 $ 3,357,297 排名第 #-，流通供應量為 1.50M SN114。過去 24 小時內，SN114 的交易價格在 $ 2.23（低點）和 $ 2.48（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.45，而歷史最低價為 $ 0.01604766。

短期表現方面，SN114 在過去一小時內波動了 -0.25%，過去7 天內波動了 -4.01%。過去一天，總交易量達到 $ 90.43K。

Level 114（SN114）市場資訊

市值 $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M 成交量（24H） $ 90.43K$ 90.43K $ 90.43K 完全稀釋市值 $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M 流通量 1.50M 1.50M 1.50M 總供應量 1,501,915.959408767 1,501,915.959408767 1,501,915.959408767

Level 114 的目前市值為 $ 3.36M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 90.43K。SN114 的流通量為 1.50M，總供應量是 1501915.959408767，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.36M。