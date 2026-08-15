JUNO 今日價格

JUNO (JUNO) 今日實時價格為 $ 0.02075637，過去 24 小時內變化了 0.60%。目前 JUNO 兌 USD 的匯率為 $ 0.02075637 每 JUNO。

JUNO 目前市值在 $ 1,650,327 排名第 #-，流通供應量為 79.51M JUNO。過去 24 小時內，JUNO 的交易價格在 $ 0.02023477（低點）和 $ 0.02126566（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 45.74，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JUNO 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -4.37%。過去一天，總交易量達到 $ 1.84K。

JUNO（JUNO）市場資訊

市值 $ 1.65M$ 1.65M $ 1.65M 成交量（24H） $ 1.84K$ 1.84K $ 1.84K 完全稀釋市值 $ 2.19M$ 2.19M $ 2.19M 流通量 79.51M 79.51M 79.51M 總供應量 105,634,214.31628 105,634,214.31628 105,634,214.31628

JUNO 的目前市值為 $ 1.65M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.84K。JUNO 的流通量為 79.51M，總供應量是 105634214.31628，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.19M。