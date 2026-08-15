Indigo Protocol 今日價格

Indigo Protocol (INDY) 今日實時價格為 $ 0.084597，過去 24 小時內變化了 2.16%。目前 INDY 兌 USD 的匯率為 $ 0.084597 每 INDY。

Indigo Protocol 目前市值在 $ 1,617,746 排名第 #-，流通供應量為 19.11M INDY。過去 24 小時內，INDY 的交易價格在 $ 0.08333（低點）和 $ 0.08703（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 4.5，而歷史最低價為 $ 0.068265。

短期表現方面，INDY 在過去一小時內波動了 +0.76%，過去7 天內波動了 -13.67%。過去一天，總交易量達到 $ 1.58K。

Indigo Protocol（INDY）市場資訊

市值 $ 1.62M$ 1.62M $ 1.62M 成交量（24H） $ 1.58K$ 1.58K $ 1.58K 完全稀釋市值 $ 2.96M$ 2.96M $ 2.96M 流通量 19.11M 19.11M 19.11M 總供應量 35,000,000.0 35,000,000.0 35,000,000.0

Indigo Protocol 的目前市值為 $ 1.62M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.58K。INDY 的流通量為 19.11M，總供應量是 35000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.96M。