IDLE Protocol 今日價格

IDLE Protocol (IDLE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.90%。目前 IDLE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 IDLE。

IDLE Protocol 目前市值在 $ 81,945 排名第 #-，流通供應量為 894.45M IDLE。過去 24 小時內，IDLE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00183869，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IDLE 在過去一小時內波動了 -0.62%，過去7 天內波動了 +1.55%。過去一天，總交易量達到 --。

IDLE Protocol（IDLE）市場資訊

市值 $ 81.95K$ 81.95K $ 81.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 81.95K$ 81.95K $ 81.95K 流通量 894.45M 894.45M 894.45M 總供應量 894,447,932.506475 894,447,932.506475 894,447,932.506475

IDLE Protocol 的目前市值為 $ 81.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。IDLE 的流通量為 894.45M，總供應量是 894447932.506475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 81.95K。