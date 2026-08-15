Hydra 今日價格

Hydra (HYDRA) 今日實時價格為 $ 0.02617625，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 HYDRA 兌 USD 的匯率為 $ 0.02617625 每 HYDRA。

Hydra 目前市值在 $ 786,684 排名第 #-，流通供應量為 30.05M HYDRA。過去 24 小時內，HYDRA 的交易價格在 $ 0.02616871（低點）和 $ 0.02637744（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 51.99，而歷史最低價為 $ 0.0203534。

短期表現方面，HYDRA 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -1.54%。過去一天，總交易量達到 $ 64.52。

Hydra（HYDRA）市場資訊

市值 $ 786.68K$ 786.68K $ 786.68K 成交量（24H） $ 64.52$ 64.52 $ 64.52 完全稀釋市值 $ 849.50K$ 849.50K $ 849.50K 流通量 30.05M 30.05M 30.05M 總供應量 32,452,975.18302691 32,452,975.18302691 32,452,975.18302691

Hydra 的目前市值為 $ 786.68K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 64.52。HYDRA 的流通量為 30.05M，總供應量是 32452975.18302691，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 849.50K。