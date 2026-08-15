HOLDER 今日價格

HOLDER (DOGGY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.08%。目前 DOGGY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DOGGY。

HOLDER 目前市值在 $ 98,945 排名第 #-，流通供應量為 999.50M DOGGY。過去 24 小時內，DOGGY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00435194，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DOGGY 在過去一小時內波動了 +0.25%，過去7 天內波動了 +4.20%。過去一天，總交易量達到 --。

HOLDER（DOGGY）市場資訊

市值 $ 98.95K$ 98.95K $ 98.95K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 98.95K$ 98.95K $ 98.95K 流通量 999.50M 999.50M 999.50M 總供應量 999,500,000.000081 999,500,000.000081 999,500,000.000081

HOLDER 的目前市值為 $ 98.95K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOGGY 的流通量為 999.50M，總供應量是 999500000.000081，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 98.95K。