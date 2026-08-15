HeavyPulp 今日價格

HeavyPulp (HEAVYPULP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 5.01%。目前 HEAVYPULP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HEAVYPULP。

HeavyPulp 目前市值在 $ 938,847 排名第 #-，流通供應量為 999.74M HEAVYPULP。過去 24 小時內，HEAVYPULP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00100148（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00512606，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HEAVYPULP 在過去一小時內波動了 +0.06%，過去7 天內波動了 -6.16%。過去一天，總交易量達到 $ 37.35K。

HeavyPulp（HEAVYPULP）市場資訊

市值 $ 938.85K$ 938.85K $ 938.85K 成交量（24H） $ 37.35K$ 37.35K $ 37.35K 完全稀釋市值 $ 938.85K$ 938.85K $ 938.85K 流通量 999.74M 999.74M 999.74M 總供應量 999,743,813.264061 999,743,813.264061 999,743,813.264061

HeavyPulp 的目前市值為 $ 938.85K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 37.35K。HEAVYPULP 的流通量為 999.74M，總供應量是 999743813.264061，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 938.85K。