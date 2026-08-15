Hearing things 今日價格

Hearing things (HEARING) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.76%。目前 HEARING 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HEARING。

Hearing things 目前市值在 $ 11,799.49 排名第 #-，流通供應量為 998.14M HEARING。過去 24 小時內，HEARING 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HEARING 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +3.14%。過去一天，總交易量達到 --。

Hearing things（HEARING）市場資訊

市值 $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K 流通量 998.14M 998.14M 998.14M 總供應量 998,144,873.834026 998,144,873.834026 998,144,873.834026

Hearing things 的目前市值為 $ 11.80K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HEARING 的流通量為 998.14M，總供應量是 998144873.834026，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.80K。