HashToken 今日價格

HashToken (HTK) 今日實時價格為 $ 124.12，過去 24 小時內變化了 18.46%。目前 HTK 兌 USD 的匯率為 $ 124.12 每 HTK。

HashToken 目前市值在 $ 427,930 排名第 #-，流通供應量為 3.45K HTK。過去 24 小時內，HTK 的交易價格在 $ 103.15（低點）和 $ 124.05（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 132.27，而歷史最低價為 $ 65.39。

短期表現方面，HTK 在過去一小時內波動了 +6.05%，過去7 天內波動了 +75.59%。過去一天，總交易量達到 $ 3.12K。

HashToken（HTK）市場資訊

市值 $ 427.93K$ 427.93K $ 427.93K 成交量（24H） $ 3.12K$ 3.12K $ 3.12K 完全稀釋市值 $ 427.93K$ 427.93K $ 427.93K 流通量 3.45K 3.45K 3.45K 總供應量 3,448.0 3,448.0 3,448.0

HashToken 的目前市值為 $ 427.93K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.12K。HTK 的流通量為 3.45K，總供應量是 3448.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 427.93K。