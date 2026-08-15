Hashlink 今日價格

Hashlink (HLINK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.84%。目前 HLINK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 HLINK。

Hashlink 目前市值在 $ 11,688.74 排名第 #-，流通供應量為 95.40B HLINK。過去 24 小時內，HLINK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，HLINK 在過去一小時內波動了 0.00%，過去7 天內波動了 -26.82%。過去一天，總交易量達到 --。

Hashlink（HLINK）市場資訊

市值 $ 11.69K$ 11.69K $ 11.69K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.25K$ 12.25K $ 12.25K 流通量 95.40B 95.40B 95.40B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Hashlink 的目前市值為 $ 11.69K, 它過去 24 小時的交易量為 --。HLINK 的流通量為 95.40B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.25K。