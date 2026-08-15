HAPI 今日價格

HAPI (HAPI) 今日實時價格為 $ 0.223034，過去 24 小時內變化了 1.70%。目前 HAPI 兌 USD 的匯率為 $ 0.223034 每 HAPI。

HAPI 目前市值在 $ 183,222 排名第 #-，流通供應量為 821.48K HAPI。過去 24 小時內，HAPI 的交易價格在 $ 0.213384（低點）和 $ 0.229867（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 200.39，而歷史最低價為 $ 0.19244。

短期表現方面，HAPI 在過去一小時內波動了 +0.96%，過去7 天內波動了 +4.31%。過去一天，總交易量達到 $ 192.00。

HAPI（HAPI）市場資訊

市值 $ 183.22K$ 183.22K $ 183.22K 成交量（24H） $ 192.00$ 192.00 $ 192.00 完全稀釋市值 $ 183.22K$ 183.22K $ 183.22K 流通量 821.48K 821.48K 821.48K 總供應量 821,477.8698921121 821,477.8698921121 821,477.8698921121

HAPI 的目前市值為 $ 183.22K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 192.00。HAPI 的流通量為 821.48K，總供應量是 821477.8698921121，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 183.22K。