GraphAI 今日價格

GraphAI (GAI) 今日實時價格為 $ 0.00345241，過去 24 小時內變化了 2.19%。目前 GAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00345241 每 GAI。

GraphAI 目前市值在 $ 149,792 排名第 #-，流通供應量為 43.42M GAI。過去 24 小時內，GAI 的交易價格在 $ 0.00342543（低點）和 $ 0.00354574（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.857598，而歷史最低價為 $ 0.00255654。

短期表現方面，GAI 在過去一小時內波動了 +0.05%，過去7 天內波動了 +0.65%。過去一天，總交易量達到 $ 4.20K。

GraphAI（GAI）市場資訊

市值 $ 149.79K$ 149.79K $ 149.79K 成交量（24H） $ 4.20K$ 4.20K $ 4.20K 完全稀釋市值 $ 345.22K$ 345.22K $ 345.22K 流通量 43.42M 43.42M 43.42M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

GraphAI 的目前市值為 $ 149.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.20K。GAI 的流通量為 43.42M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 345.22K。