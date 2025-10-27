goodcryptoX（GOOD）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.072436 $ 0.072436 $ 0.072436 24H最低價 $ 0.075116 $ 0.075116 $ 0.075116 24H最高價 24H最低價 $ 0.072436$ 0.072436 $ 0.072436 24H最高價 $ 0.075116$ 0.075116 $ 0.075116 歷史最高 $ 0.186012$ 0.186012 $ 0.186012 最低價 $ 0.059693$ 0.059693 $ 0.059693 漲跌幅（1H） -0.16% 漲跌幅（1D） +2.19% 漲跌幅（7D） +12.47% 漲跌幅（7D） +12.47%

goodcryptoX（GOOD）目前實時價格為 $0.07459。過去 24 小時內，GOOD 的交易價格在 $ 0.072436 至 $ 0.075116 之間波動，市場活躍度顯著。GOOD 的歷史最高價為 $ 0.186012，歷史最低價為 $ 0.059693。

從短期表現來看，GOOD 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.16%，過去 24 小時內變動為 +2.19%，過去 7 天內累計變動為 +12.47%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

goodcryptoX（GOOD）市場資訊

市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 74.59M$ 74.59M $ 74.59M 流通量 21.20M 21.20M 21.20M 總供應量 999,942,657.2538557 999,942,657.2538557 999,942,657.2538557

goodcryptoX 的目前市值為 $ 1.58M, 它過去 24 小時的交易量為 --。GOOD 的流通量為 21.20M，總供應量是 999942657.2538557，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 74.59M。