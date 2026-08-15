GhostwareOS 今日價格

GhostwareOS (GHOST) 今日實時價格為 $ 0.00125615，過去 24 小時內變化了 10.84%。目前 GHOST 兌 USD 的匯率為 $ 0.00125615 每 GHOST。

GhostwareOS 目前市值在 $ 1,255,798 排名第 #-，流通供應量為 999.72M GHOST。過去 24 小時內，GHOST 的交易價格在 $ 0.00106576（低點）和 $ 0.00133361（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.02603224，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GHOST 在過去一小時內波動了 +0.15%，過去7 天內波動了 -4.40%。過去一天，總交易量達到 $ 24.58K。

GhostwareOS（GHOST）市場資訊

市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 成交量（24H） $ 24.58K$ 24.58K $ 24.58K 完全稀釋市值 $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 總供應量 999,721,083.9747692 999,721,083.9747692 999,721,083.9747692

GhostwareOS 的目前市值為 $ 1.26M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 24.58K。GHOST 的流通量為 999.72M，總供應量是 999721083.9747692，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.26M。