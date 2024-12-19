Ghost 圖標

Ghost 價格 (GHOST)

USD

Ghost (GHOST) 實時價格圖表

$0.065885
$0.065885$0.065885
+2.70%(1D)

今天 Ghost (GHOST) 的價格

今天 Ghost (GHOST) 的實時價格爲 0.065903 USD。目前其市值爲 $ 1.74M USD。GHOST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ghost 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.47K USD
- Ghost 當天價格變化爲 +2.69%
- 其循環供應量爲 26.45M USD

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Ghost (GHOST) 價格表現 USD

今天內，Ghost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0017281
在過去30天內，Ghost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0198834689
在過去60天內，Ghost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0157461115
在過去90天內，Ghost 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.017752286840402126

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0017281+2.69%
30天$ +0.0198834689+30.17%
60天$ +0.0157461115+23.89%
90天$ +0.017752286840402126+36.87%

Ghost (GHOST) 價格分析

Ghost 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.062118
$ 0.062118$ 0.062118

$ 0.069244
$ 0.069244$ 0.069244

$ 2.11
$ 2.11$ 2.11

-0.07%

+2.69%

-8.72%

Ghost (GHOST) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 5.47K
$ 5.47K$ 5.47K

26.45M
26.45M 26.45M

什麼是Ghost (GHOST)

GHOST is a Proof of Stake privacy coin to help make you nothing but a "ghost" when transacting online!

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Ghost (GHOST) 資源

官網

大家還在問：關於 Ghost (GHOST) 的其他問題

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GHOST 兌換爲當地貨幣

1 GHOST 兌換 AUD
A$0.1054448
1 GHOST 兌換 GBP
0.05206337
1 GHOST 兌換 EUR
0.06326688
1 GHOST 兌換 USD
$0.065903
1 GHOST 兌換 MYR
RM0.2965635
1 GHOST 兌換 TRY
2.31121821
1 GHOST 兌換 JPY
¥10.33095428
1 GHOST 兌換 RUB
6.81041602
1 GHOST 兌換 INR
5.60966336
1 GHOST 兌換 IDR
Rp1,080.37687632
1 GHOST 兌換 PHP
3.89157215
1 GHOST 兌換 EGP
￡E.3.35578076
1 GHOST 兌換 BRL
R$0.4151889
1 GHOST 兌換 CAD
C$0.09424129
1 GHOST 兌換 BDT
7.8754085
1 GHOST 兌換 NGN
102.4923456
1 GHOST 兌換 UAH
2.76594891
1 GHOST 兌換 VES
Bs3.29515
1 GHOST 兌換 PKR
Rs18.33685072
1 GHOST 兌換 KZT
34.44947519
1 GHOST 兌換 THB
฿2.2736535
1 GHOST 兌換 TWD
NT$2.15107392
1 GHOST 兌換 CHF
Fr0.05865367
1 GHOST 兌換 HKD
HK$0.51206631
1 GHOST 兌換 MAD
.د.م0.65771194