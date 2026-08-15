Froggie 今日價格

Froggie (FROGGIE) 今日實時價格為 $ 0.00621934，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 FROGGIE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00621934 每 FROGGIE。

Froggie 目前市值在 $ 6,219,361 排名第 #-，流通供應量為 1.00B FROGGIE。過去 24 小時內，FROGGIE 的交易價格在 $ 0.00620217（低點）和 $ 0.0062303（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.071032，而歷史最低價為 $ 0.00255167。

短期表現方面，FROGGIE 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +2.43%。過去一天，總交易量達到 $ 64.73K。

Froggie（FROGGIE）市場資訊

市值 $ 6.22M$ 6.22M $ 6.22M 成交量（24H） $ 64.73K$ 64.73K $ 64.73K 完全稀釋市值 $ 6.22M$ 6.22M $ 6.22M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Froggie 的目前市值為 $ 6.22M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 64.73K。FROGGIE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.22M。