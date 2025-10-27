Freya Protocol（FREYA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.01210733 $ 0.01210733 $ 0.01210733 24H最低價 $ 0.01473838 $ 0.01473838 $ 0.01473838 24H最高價 24H最低價 $ 0.01210733$ 0.01210733 $ 0.01210733 24H最高價 $ 0.01473838$ 0.01473838 $ 0.01473838 歷史最高 $ 0.04563979$ 0.04563979 $ 0.04563979 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.40% 漲跌幅（1D） -14.41% 漲跌幅（7D） -35.63% 漲跌幅（7D） -35.63%

Freya Protocol（FREYA）目前實時價格為 $0.01230753。過去 24 小時內，FREYA 的交易價格在 $ 0.01210733 至 $ 0.01473838 之間波動，市場活躍度顯著。FREYA 的歷史最高價為 $ 0.04563979，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，FREYA 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.40%，過去 24 小時內變動為 -14.41%，過去 7 天內累計變動為 -35.63%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Freya Protocol（FREYA）市場資訊

市值 $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.76M$ 6.76M $ 6.76M 流通量 500.31M 500.31M 500.31M 總供應量 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991 548,599,973.8588991

Freya Protocol 的目前市值為 $ 6.17M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FREYA 的流通量為 500.31M，總供應量是 548599973.8588991，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.76M。