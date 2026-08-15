fredwilson 今日價格

fredwilson (FREDWILSON) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0,00%。目前 FREDWILSON 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FREDWILSON。

fredwilson 目前市值在 $ 25 892 排名第 #-，流通供應量為 1,00B FREDWILSON。過去 24 小時內，FREDWILSON 的交易價格在 $ 0,0（低點）和 $ 0,0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FREDWILSON 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0,00%。過去一天，總交易量達到 --。

fredwilson（FREDWILSON）市場資訊

市值 $ 25,89K$ 25,89K $ 25,89K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 25,89K$ 25,89K $ 25,89K 流通量 1,00B 1,00B 1,00B 總供應量 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

fredwilson 的目前市值為 $ 25,89K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FREDWILSON 的流通量為 1,00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 25,89K。