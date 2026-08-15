ForgeOracle 今日價格

ForgeOracle (FORGE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 FORGE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FORGE。

ForgeOracle 目前市值在 $ 27,768 排名第 #-，流通供應量為 99.00B FORGE。過去 24 小時內，FORGE 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FORGE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.97%。過去一天，總交易量達到 --。

ForgeOracle（FORGE）市場資訊

市值 $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K 流通量 99.00B 99.00B 99.00B 總供應量 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0 99,000,000,000.0

ForgeOracle 的目前市值為 $ 27.77K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FORGE 的流通量為 99.00B，總供應量是 99000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.77K。