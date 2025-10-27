FLIP（FLIP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.000852 $ 0.000852 $ 0.000852 24H最低價 $ 0.00101456 $ 0.00101456 $ 0.00101456 24H最高價 24H最低價 $ 0.000852$ 0.000852 $ 0.000852 24H最高價 $ 0.00101456$ 0.00101456 $ 0.00101456 歷史最高 $ 0.00424548$ 0.00424548 $ 0.00424548 最低價 $ 0.0000707$ 0.0000707 $ 0.0000707 漲跌幅（1H） -1.00% 漲跌幅（1D） -6.26% 漲跌幅（7D） -14.48% 漲跌幅（7D） -14.48%

FLIP（FLIP）目前實時價格為 $0.00085116。過去 24 小時內，FLIP 的交易價格在 $ 0.000852 至 $ 0.00101456 之間波動，市場活躍度顯著。FLIP 的歷史最高價為 $ 0.00424548，歷史最低價為 $ 0.0000707。

從短期表現來看，FLIP 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.00%，過去 24 小時內變動為 -6.26%，過去 7 天內累計變動為 -14.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FLIP（FLIP）市場資訊

市值 $ 853.11K$ 853.11K $ 853.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 853.11K$ 853.11K $ 853.11K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FLIP 的目前市值為 $ 853.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLIP 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 853.11K。