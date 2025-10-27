FLIP 目前實時價格為 0.00085116 USD。跟蹤 FLIP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FLIP 價格趨勢。FLIP 目前實時價格為 0.00085116 USD。跟蹤 FLIP 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 FLIP 價格趨勢。

FLIP 圖標

FLIP 價格 (FLIP)

未上架

1 FLIP 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00085189
$0.00085189$0.00085189
-6.10%1D
mexc
USD
FLIP (FLIP) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:34:53 (UTC+8)

FLIP（FLIP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 0.000852
$ 0.000852$ 0.000852
24H最低價
$ 0.00101456
$ 0.00101456$ 0.00101456
24H最高價

$ 0.000852
$ 0.000852$ 0.000852

$ 0.00101456
$ 0.00101456$ 0.00101456

$ 0.00424548
$ 0.00424548$ 0.00424548

$ 0.0000707
$ 0.0000707$ 0.0000707

-1.00%

-6.26%

-14.48%

-14.48%

FLIP（FLIP）目前實時價格為 $0.00085116。過去 24 小時內，FLIP 的交易價格在 $ 0.000852$ 0.00101456 之間波動，市場活躍度顯著。FLIP 的歷史最高價為 $ 0.00424548，歷史最低價為 $ 0.0000707

從短期表現來看，FLIP 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.00%，過去 24 小時內變動為 -6.26%，過去 7 天內累計變動為 -14.48%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

FLIP（FLIP）市場資訊

$ 853.11K
$ 853.11K$ 853.11K

--
----

$ 853.11K
$ 853.11K$ 853.11K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

FLIP 的目前市值為 $ 853.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLIP 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 853.11K

FLIP（FLIP）價格歷史 USD

今天內，FLIP 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，FLIP 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0004166903
在過去60天內，FLIP 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0018876966
在過去90天內，FLIP 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00065551473313661245

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-6.26%
30天$ -0.0004166903-48.95%
60天$ +0.0018876966+221.78%
90天$ +0.00065551473313661245+335.05%

什麼是FLIP (FLIP)

$FLIP is a social token and themecoin. It’s a leveraged bet on Hyperliquid flipping the entire market: a HyperEVM-native memetic beta asset, relaying the cultural lore of The Flippening. It is also the native token to FLIPgo. FLIPgo is a streaming platform focused on Hyperliquid perps trading, built natively on HyperEVM using @Livepeer infrastructure.

What you can do on FLIPgo:

  • Stream or watch live content
  • Earn, tip, spend, and trade tokens
  • View streamers’ live positions on Hypercore and tip them to help avoid liquidation
  • Deposit into vaults and watch traders deploy your capital live
  • Create public vaults and showcase your strategy on-stream
  • Compete on a leaderboard against other streamtraders for clout and rewards
  • Interact with streamers as they deploy capital across HyperEVM
  • Stay anon using VTuber avatars: bring your NFTs to life

FLIP (FLIP) 資源

官網

FLIP 價格預測 (USD)

FLIP（FLIP）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 FLIP（FLIP）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 FLIP 的長期和短期價格預測。

現在就查看 FLIP 價格預測

FLIP 兌換為當地貨幣

FLIP（FLIP）代幣經濟

了解 FLIP（FLIP）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 FLIP 代幣的完整經濟學

大家還在問：關於 FLIP (FLIP) 的其他問題

FLIP（FLIP）今日價格是多少？
FLIP 實時價格為 0.00085116 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 FLIP 兌 USD 的價格是多少？
目前 FLIP 兌 USD 的價格為 $ 0.00085116。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
FLIP 的市值是多少？
FLIP 的市值為 $ 853.11K USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
FLIP 的流通供應量是多少？
FLIP 的流通供應量為 1.00B USD
FLIP 的歷史最高價（ATH）是多少？
FLIP 的歷史最高價是 0.00424548 USD
FLIP 的歷史最低價（ATL）是多少？
FLIP 的歷史最低價是 0.0000707 USD
FLIP 的交易量是多少？
FLIP 的 24 小時實時交易量為 -- USD
FLIP 今年會漲嗎？
FLIP 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 FLIP 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 22:34:53 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

