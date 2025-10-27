Flayer（FLAY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.02704442 24H最高價 $ 0.02851389 歷史最高 $ 0.257272 最低價 $ 0.01259989 漲跌幅（1H） +0.05% 漲跌幅（1D） +1.13% 漲跌幅（7D） +38.78%

Flayer（FLAY）目前實時價格為 $0.02835166。過去 24 小時內，FLAY 的交易價格在 $ 0.02704442 至 $ 0.02851389 之間波動，市場活躍度顯著。FLAY 的歷史最高價為 $ 0.257272，歷史最低價為 $ 0.01259989。

從短期表現來看，FLAY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.05%，過去 24 小時內變動為 +1.13%，過去 7 天內累計變動為 +38.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Flayer（FLAY）市場資訊

市值 $ 17.11M$ 17.11M $ 17.11M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 28.51M$ 28.51M $ 28.51M 流通量 600.00M 600.00M 600.00M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Flayer 的目前市值為 $ 17.11M, 它過去 24 小時的交易量為 --。FLAY 的流通量為 600.00M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 28.51M。