FITTED 今日價格

FITTED (FITTED) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.36%。目前 FITTED 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 FITTED。

FITTED 目前市值在 $ 43,621 排名第 #-，流通供應量為 999.96M FITTED。過去 24 小時內，FITTED 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，FITTED 在過去一小時內波動了 +0.93%，過去7 天內波動了 -9.18%。過去一天，總交易量達到 --。

FITTED（FITTED）市場資訊

市值 $ 43.62K$ 43.62K $ 43.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 43.62K$ 43.62K $ 43.62K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,962,600.2750975 999,962,600.2750975 999,962,600.2750975

FITTED 的目前市值為 $ 43.62K, 它過去 24 小時的交易量為 --。FITTED 的流通量為 999.96M，總供應量是 999962600.2750975，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 43.62K。