Evolve PRO（EVOP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.04421747 24H最高價 $ 0.04623362 歷史最高 $ 0.074445 最低價 $ 0.0031876 漲跌幅（1H） -2.57% 漲跌幅（1D） +0.37% 漲跌幅（7D） -0.26%

Evolve PRO（EVOP）目前實時價格為 $0.04465955。過去 24 小時內，EVOP 的交易價格在 $ 0.04421747 至 $ 0.04623362 之間波動，市場活躍度顯著。EVOP 的歷史最高價為 $ 0.074445，歷史最低價為 $ 0.0031876。

從短期表現來看，EVOP 在過去 1 小時內的價格變動為 -2.57%，過去 24 小時內變動為 +0.37%，過去 7 天內累計變動為 -0.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Evolve PRO（EVOP）市場資訊

市值 $ 2.23M 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 2.23M 流通量 50.00M 總供應量 50,000,000.0

Evolve PRO 的目前市值為 $ 2.23M, 它過去 24 小時的交易量為 --。EVOP 的流通量為 50.00M，總供應量是 50000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.23M。