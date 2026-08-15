Evmos 今日價格

Evmos (EVMOS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.95%。目前 EVMOS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EVMOS。

Evmos 目前市值在 $ 226,238 排名第 #-，流通供應量為 512.69M EVMOS。過去 24 小時內，EVMOS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 6.84，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EVMOS 在過去一小時內波動了 -0.33%，過去7 天內波動了 +5.20%。過去一天，總交易量達到 $ 1.79。

Evmos（EVMOS）市場資訊

市值 $ 226.24K$ 226.24K $ 226.24K 成交量（24H） $ 1.79$ 1.79 $ 1.79 完全稀釋市值 $ 441.27K$ 441.27K $ 441.27K 流通量 512.69M 512.69M 512.69M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Evmos 的目前市值為 $ 226.24K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.79。EVMOS 的流通量為 512.69M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 441.27K。