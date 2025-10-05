EONIC（EONIC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.77% 漲跌幅（1D） -9.98% 漲跌幅（7D） -2.78% 漲跌幅（7D） -2.78%

EONIC（EONIC）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，EONIC 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。EONIC 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，EONIC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.77%，過去 24 小時內變動為 -9.98%，過去 7 天內累計變動為 -2.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

EONIC（EONIC）市場資訊

市值 $ 251.52K$ 251.52K $ 251.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 251.52K$ 251.52K $ 251.52K 流通量 963.15M 963.15M 963.15M 總供應量 963,149,182.007996 963,149,182.007996 963,149,182.007996

EONIC 的目前市值為 $ 251.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EONIC 的流通量為 963.15M，總供應量是 963149182.007996，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 251.52K。