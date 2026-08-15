emonad 今日價格

emonad (EMO) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.86%。目前 EMO 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EMO。

emonad 目前市值在 $ 421,963 排名第 #-，流通供應量為 1.00B EMO。過去 24 小時內，EMO 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00169978，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EMO 在過去一小時內波動了 -0.56%，過去7 天內波動了 +0.09%。過去一天，總交易量達到 $ 760.65。

emonad（EMO）市場資訊

市值 $ 421.96K$ 421.96K $ 421.96K 成交量（24H） $ 760.65$ 760.65 $ 760.65 完全稀釋市值 $ 421.96K$ 421.96K $ 421.96K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

emonad 的目前市值為 $ 421.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 760.65。EMO 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 421.96K。