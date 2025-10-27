Dvision Network（DVI）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00455168 $ 0.00455168 $ 0.00455168 24H最低價 $ 0.00464234 $ 0.00464234 $ 0.00464234 24H最高價 24H最低價 $ 0.00455168$ 0.00455168 $ 0.00455168 24H最高價 $ 0.00464234$ 0.00464234 $ 0.00464234 歷史最高 $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 最低價 $ 0.00415325$ 0.00415325 $ 0.00415325 漲跌幅（1H） -0.21% 漲跌幅（1D） -0.08% 漲跌幅（7D） -1.08% 漲跌幅（7D） -1.08%

Dvision Network（DVI）目前實時價格為 $0.00458806。過去 24 小時內，DVI 的交易價格在 $ 0.00455168 至 $ 0.00464234 之間波動，市場活躍度顯著。DVI 的歷史最高價為 $ 3.05，歷史最低價為 $ 0.00415325。

從短期表現來看，DVI 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.21%，過去 24 小時內變動為 -0.08%，過去 7 天內累計變動為 -1.08%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dvision Network（DVI）市場資訊

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 4.59M$ 4.59M $ 4.59M 流通量 246.77M 246.77M 246.77M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dvision Network 的目前市值為 $ 1.13M, 它過去 24 小時的交易量為 --。DVI 的流通量為 246.77M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 4.59M。